Caos sul ponte Corleone, via ai lavori notturni

Dopo il caos scoppiato in viale Regione Siciliana a causa dei lavori sul ponte Corleone, l'assessore Emilio Arcuri ha deciso di dare il via ai lavori notturni.

21/06/2018

Il cantiere è stato aperto per mettere in sicurezza il ponte della circonvallazione attraversato dalle auto dirette e in arrivo dalle autostrade per Catania e Messina. “E' possibile effettuare i lavori di notte e nei giorni festivi sul Ponte Corleone. Pertanto alla luce dei pensanti disagi provocati dai cantieri ai cittadini mi aspetto che i responsabili prendano immediatamente i provvedimenti opportuni e chiedano scusa alla città e agli automobilisti", aveva detto nel pomeriggio Totò Orlando, presidente del Consiglio comunale di Palermo.

Poi il provvedimento di Arcuri: “Ritengo condivisibile la posizione del presidente del Consiglio comunale – ha detto Arcuri - in merito all'assoluta necessità di effettuare dei turni notturni per ridurre al minimo i disagi derivanti dai lavori di manutenzione sul Ponte Corleone, notoriamente dovuti a esigenze di sicurezza della circolazione. Devo rilevare che fino a ieri, alle mie ripetute richieste di prevedere turni aggiuntivi di lavoro, straordinari e/o notturni, il direttore dei lavori ha sempre opposto una asserita impossibilità, tuttavia non fornendo mai spiegazioni chiare ed univoche.

Avendo appreso oggi che evidentemente è possibile lavorare anche di notte, chiederò formalmente che il direttore dei lavori venga chiamato a riferire davanti la commissione di disciplina. Preciso, infine, che i turni notturni, che saranno predisposti in ottemperanza alle limitazioni legate alle condizioni meteorologiche e alle temperature, sono sostitutivi dei normali turni di lavoro giornalieri e non si tratta assolutamente di turni aggiuntivi”.

