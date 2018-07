arresto per rapina

Capaci, rapinatore assalta farmacia e fugge: trovato e arrestato

L'uomo, a volto scoperto e con un bastone appuntito, si era fatto consegnare l'incasso e si era nascosto in una camera d'albergo

Pubblicata il: 31/07/2018

Far West a Capaci, nel tardo pomeriggio di sabato scorso: in viale Kennedy, un uomo a volto scoperto ha sfondato la porta di ingresso di una farmacia, per compiere una rapina armato di un bastone appuntito. Dopo aver ottenuto dalla titolare 350 euro in contanti, l'uomo si è dato alla fuga.

Allertati della rapina, i carabinieri hanno tracciato un identikit del criminale: Giuseppe Toia, classe 1973, nato a Partinico ma residente a Isola delle Femmine. Ne è scaturita una caccia all’uomo, terminata con l'arresto di Toia: l'uomo è stato trovato all’interno di una camera d’albergo a Capaci, nelle vicinanze della farmacia rapinata, prenotata in mattinata con il preciso fine di far perdere le proprie tracce dopo il colpo.

Perquisendo la stanza, i carabinieri hanno rinvenuto due grammi di cocaina, mentre nei pressi dell’ingresso della farmacia è stata trovata l’arma. Giuseppe Toia è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e detenzione illegale di sostanza stupefacente, e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria è stato trattenuto in caserma, in attesa di essere giudicato nel corso dell’udienza con rito per direttissima. La cocaina e il bastone recuperati nel corso delle indagini sono stati sottoposti a sequestro.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

