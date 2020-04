Coronavirus

Capaci, sequestrati 195 flaconi di detergente per le mani venduto come disinfettante

Centonovantacinque confezioni di normale prodotto detergente per le mani illecitamente posto in vendita quale ''disinfettante''.

Pubblicata il: 17/04/2020

I Finanzieri della Tenenza di Carini, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a verificare il pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, hanno posto sotto sequestro penale, presso un negozio di detersivi sito in Capaci, 195 confezioni di normale prodotto detergente per le mani, corrispondenti a 9.750 ml, illecitamente posto in vendita quale “disinfettante” senza che ne fossero state preventivamente verificate le reali qualità biocide.

La qualità battericida, cioè la capacità di eliminare i germi e i virus del prodotto posto in vendita, etichettato “esclusivamente per uso professionale”, deve essere appurata a mezzo di approfondite analisi chimiche e comprovata da una specifica autorizzazione ministeriale prima che lo stesso possa essere immesso in commercio. Tale indicazione è importante per escludere sia potenziali rischi per la salute pubblica sia al fine di evitare che i clienti vengano semplicemente indotti in errore a seguito delle mendaci indicazioni riportate sulla confezione.

Per tale motivo i militari hanno proceduto a sequestrare la merce in vendita e a segnalare il titolare dell’impresa alla locale Autorità giudiziaria per frode in commercio.

