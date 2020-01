capodanno

Capodanno a Palermo, in 12 mila nelle piazze

Circa 12mila palermitani ieri hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno nelle piazze.

Il freddo non ha fermato i circa 12mila palermitani che ieri hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno in piazza, o meglio, nelle piazze, visto che per la prima volta il capodanno del capoluogo siciliano si è diviso tra piazza Giulio Cesare e Cep.

Sul palco Nino Frassica, i Los Plaggers, Lello Analfino e i Tinturia. A piazza Giulio Cesare si sono esibiti fra gli altri Mario Biondi ed i Babil on Suite.

Le due feste sono scivolate tra sorrisi e allegria, con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando soddisfatto per i numeri del capodanno. Un po’ meno invece per l’ordinanza di non sparare fuochi d’artificio e botti che come di consueto non è stata rispettata.

Poi il Brindisi di mezzanotte. “Il Cep è Palermo, Palermo è il Cep. Siamo tutti palermitani e siamo tutti bellissimi - ha detto il sindaco Orlando -. Speriamo in un anno davvero positivo per la nostra città e per tutti i palermitani”.

