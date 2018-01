capodanno

Capodanno a Palermo in una piazza Politeama gremita di gente e blindata *VIDEO*

Capodanno di musica con Edoardo Bennato a Palermo...

di Marco Gullą | Pubblicata il: 01/01/2018 - 11:49:48 Letto 380 volte

Capodanno di musica con Edoardo Bennato a Palermo, in una piazza Politeama affollata e blindata per motivi di sicurezza. Alla festa per accogliere il 2018 non hanno potuto partecipare più di 7.500 persone, contate una per una al passaggio dai quattro varchi di ingresso.

La serata è cominciata alle 20.30 con le performance comiche di Stefano Piazza. Poi le esibizioni di Geronimo e i Fiori del Bene, dei Blue Kashmir, di Salvo Piparo e delle band Heron Temple e Tamuna, affiancate dal gruppo etnico africano L’Africa di Doudou.

Bennato è salito sul palco poco prima della mezzanotte. Conduttori della serata Sergio Friscia e la speaker Federica Minia. Brindisi a mezzanotte con il sindaco Leoluca Orlando sul palco.

Ecco le immagini della serata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!