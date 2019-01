Capodanno 2019

Capodanno bagnato a Palermo, poca gente in piazza

Capodanno con vento e pioggia a Palermo. Un concerto che per qualche minuto è stato addirittura in bilico.

Capodanno con vento e pioggia a Palermo. Un concerto che per qualche minuto è stato addirittura in bilico, visto il freddo, il vento e la pioggia che si sono abbattute su Palermo. Allerta gialla, aveva detto la protezione civile, e il maltempo non è tardato infatti ad arrivare.

Tanti gli ombrelloni sotto il palco, la folla forse non era quella delle grandi occasioni, ma chiaramente in molti sono stati scoraggiati dalle notizie meteo. Red Ronnie ha condotto la serata, mescolando le carte di questo "concertone bagnato". Sul palco si sono susseguiti una serie di artisti siciliani e non emergenti, selezionati proprio da Ronnie e poi spazio all’artista principale ovvero Goran Bregovic.

"Questa è Palermo della cultura, il vero concerto del 2019, dove nel palcoscenico ci sono solo palermitani, con band palermitane - ha detto dal palco il sindaco Leoluca Orlando - Qualcuno è palermitano di Sarajevo, qualcuno del nord, ma l’importante è che siamo tutti palermitani".

