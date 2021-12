Capodanno

Capodanno, Viminale rafforza i controlli: piazze e strade del centro sorvegliate

Il Viminale rafforza i controlli in vista della notte di San Silvestro, tenendo sotto controllo in particolare le zone della movida dove è più alto il rischio assembramenti.

Piazze e strade del centro sorvegliate speciali per il secondo Capodanno di fila senza concerti e festeggiamenti.

In una circolare inviata ai prefetti di tutta Italia, il ministero dell'Interno invita le forze dell'ordine a controlli intensi e mirati nelle giornate festive e prefestive, in particolare nelle zone centrali delle città e in quelle dove insistono più locali.

L'obiettivo è quello di far rispettare le norme anti-covid, in particolare l'obbligo della mascherina anche all'aperto e il divieto di assembramenti. E così le principali città italiane si preparano ad intensificare i controlli, anche per verificare il rispetto della normativa prevista dal decreto festività.

