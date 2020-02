tentato furto

Carabiniere fuori servizio sventa furto di motorino

Un maresciallo dei Carabinieri fuori servizio si è accorto del furto in corso di un motociclo da parte di due persone: un arresto.

Pubblicata il: 17/02/2020

Nel pomeriggio di sabato scorso un maresciallo dei Carabinieri, transitando lungo la piazza Don Bosco, si è accorto del furto in corso di un motociclo da parte di due persone.

Dopo avere contattato il numero di emergenza 112 per richiedere supporto, iniziava a bordo del proprio scooter un lungo inseguimento che si concludeva all’interno del porto anche grazie all’intervento di una pattuglia dell’Arma e del servizio di un’agenzia privata che espleta la vigilanza dell’aerea.

Una delle due persone D.F.p., 42enne palermitano, veniva fermato, tratto in arresto per violenza e resistenza, denunciato per ricettazione e posto ai domiciliari.

L’altra riusciva a darsi alla fuga dividendosi dal complice durante l’inseguimento.

Stamattina l’autorità giudiziaria nel convalidare l’arresto ha disposto per il 42enne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

