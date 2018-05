Frosinone

Carabiniere massacrato ieri da un migrante, oggi l'autore è di nuovo libero

Mattina di follia in un ufficio postale di Frosinone, ma nonostante la condanna inflitta per direttissima l'uomo è stato rilasciato come prevede la norma. L'indignazione di Matteo Salvini

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/05/2018 - 16:31:06 Letto 639 volte

Non era riuscito ad ottenere denaro dal proprio conto, a quanto pare vuoto, e aveva iniziato a inveire prima contro il bancomat e poi contro gli impiegati dell'ufficio postale di via delle Fosse Ardeatine a Frosinone, finché non ha scelto la strada della violenza efferata ai danni di un carabiniere. Nella mattina di ieri Godsent Harmony, nigeriano di 20 anni, ha scatenato un caos le cui conseguenze sono state pagate a caro prezzo dall'appuntato dei carabinieri Michele De Filippo, intervenuto per sedarlo e colpito all'orecchio da un pugno.

Harmony però era come in uno stato di trance, e non contento avrebbe anche rimediato una spranga di ferro per infierire sull'ormai riverso a terra De Filippo. La tragedia è stata scongiurata e Harmony ostacolato, ma il nigeriano, dopo essersi convinto di aver ucciso il carabiniere, si era prontamente dato alla fuga.

Dopo una lunga ricerca però il migrante è stato ritrovato, e non ha mostrato alcuna intenzione di consegnarsi pacificamente alle forze dell'ordine; dopo ulteriori tafferugli è stato trasportato in caserma.

Ma l'amaro risvolto si è verificato stamattina: Godsent Harmony è già nuovamente a piede libero come stabilito dalle norme vigenti, nonostante i due anni e mezzo di condanna inflitti dal tribunale di Frosinone nel processo per direttissima, e i 25 giorni di prognosi procurati all'appuntato. Inoltre non può essere espulso, in quanto richiedente asilo.

Molte le reazioni di indignazione sul web e sui social network, tra tutte quella del leader della Lega Matteo Salvini, che parla di fatti inaccettabili e promette che "La musica presto cambierà".

