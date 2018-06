sequestro

Carenze igieniche e lavoratori in nero, chiuso ristorante all'Arenella

I carabinieri hanno riscontrato inadempienze sanitarie e nel settore della sicurezza del lavoro, oltre all'occupazione abusiva di suolo pubblico

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/06/2018 - 09:49:05 Letto 518 volte

Lavoro di squadra firmato carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo, NAS e NIL ieri nel quartiere Arenella, in un blitz ai danni di un noto ristorante della zona.

I militari sono entrati nel locale e l'hanno ispezionato, riscontrando carenze igieniche e la mancanza delle autorizzazioni per la somministrazione.

La titolare è stata deferita in stato di libertà per inadempienze varie in merito alla sicurezza sul lavoro, e deve rispondere anche della presenza di quattro lavoratori in nero. Contestata anche l’occupazione abusiva del suolo pubblico: il locale aveva invaso la sede stradale con tavolini, gazebo e sedie. Per la donna sanzioni amministrative per 30.000 euro circa, e segnalazione della struttura all’Asp che ha disposto la chiusura.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!