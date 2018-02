Incidente mortale

Carini, con la moto contro una betoniera: morto palermitano di 54 anni

Salvatore Macaluso, 54enne impiegato palermitano, perde la vita schiantandosi con la sua moto contro una betoniera

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2018 - 11:50:02 Letto 358 volte

Ancora sangue sulle strade siciliane. A perdere la vita un palermitano di 54 anni, Salvatore Macaluso: fatale l'impatto del suo motociclo Suzuki con una betoniera.

L'incidente si è verificato in via Don Luigi Sturzo, a Carini. L'uomo stava andando al lavoro, era impiegato in un'azienda della zona. Lascia moglie e due figlie.

Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi e sentito alcuni testimoni per poter chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

