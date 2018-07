spaccio

Carini, pastore tedesco sgomina due vicini col ''vizio'' della marijuana

Il cane Mike, 4 anni, ha permesso l'arresto di un 64enne pusher e la segnalazione del suo vicino di casa consumatore di marijuana

Pubblicata il: 05/07/2018

È stato il fiuto infallibile di Mike, pastore tedesco di 4 anni dell'unità cinofila antidroga dei carabinieri della compagnia "Villagrazia", a guidare il Nucleo Operativo della Compagnia di Carini (PA) fino all'arresto di Francesco Mauro, palermitano di 64 anni.

Da giorni l'Arma aveva notato uno strano viavai nei pressi dell’abitazione di Mauro, in via Salita Maria a Carini. Insospettiti, i militari sono entrati in casa dell'uomo, rinvenendo e sequestrando una pianta di marijuana e 150 grammi della sostanza già essiccati, oltre a 5 grammi di hashish suddiviso in vari pezzi. I carabinieri hanno sorpreso Mauro, ma non solo: anche un suo vicino era in possesso di droga, circa 10 grammi di marijuana; l'uomo è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo come assuntore di sostanze stupefacenti.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, Francesco Mauro è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; giudicato con il rito direttissimo presso il tribunale di Palermo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

