Carini, sequestrata discarica abusiva

I finanzieri di Carini hanno proceduto al sequestro di una vasta area adibita a discarica sita sul territorio Carinese...

I finanzieri di Carini unitamente alla locale Polizia Municipale hanno proceduto al sequestro di una vasta area adibita a discarica sita sul territorio Carinese, zona industriale, via De Spuches.

I militari delle Fiamme Gialle e gli Agenti della Polizia Municipale, grazie ai periodici controlli del territorio, hanno individuato una vasta area estesa per 24.000 mq sulla quale erano presenti amianto, sfabbricidi, materiali ferrosi, pneumatici e due automezzi in disuso. Inoltre sulla stessa area era presente uno scavo di 14 metri per 8 e profonda 4 sulle quali vi era acqua di vegetazione, presumibilmente proveniente da un frantoio.

Le indagini sono tuttora in corso al fine di individuare i responsabili degli sversamenti e dell’abbandono degli altri materiali. Al contempo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria il proprietario dell’area per violazione delle normative inerenti la tutela dell’ambiente.

