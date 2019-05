ricettazione

Carini, sigarette e gratta e vinci la refurtiva di un 19enne: denunciato per ricettazione

I Carabinieri denunciano 19enne per ricettazione, deteneva pacchetti di sigarette e gratta e vinci provento di furto.

Pubblicata il: 25/05/2019

I Carabinieri della Stazione di Carini hanno denunciato in stato di libertà, con l’accusa di ricettazione, un 19enne palermitano domiciliato in via Antonello da Messina, a Carini. I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 175 pacchetti di sigarette e 38 gratta e vinci, provento di furto.

A seguito di ulteriori accertamenti, è stato accertato che i 38 gratta e vinci e 8 pacchetti di sigarette erano provento del furto perpetrato il 21 marzo presso un esercizio di via Don Luigi Sturzo, mentre altri 167 pacchetti di sigarette costituivano buona parte dei proventi del furto con spaccata avvenuto la notte scorsa presso la tabaccheria di piazza Duomo.

Il citato 19enne è stato proposto per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Carini.

Sono tutt’ora in corso ulteriori indagini dei Carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e identificare gli autori dei furti.

Fonte: Carabinieri

