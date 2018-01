incidente domestico

Carini: volevano fare il barbecue in casa, intera famiglia finisce in ospedale

Una famiglia è finita in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio...

Pubblicata il: 02/01/2018

CARINI. Una famiglia è finita in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio, a salvare madre, padre, tre figli e il genero è stato il personale del Civico di Partinico.



Secondo una prima ricostruzione, la famiglia stava per cuocere della carne sul terrazzo di casa, ma viste le forti raffiche di vento, avrebbe deciso di spostare il barbecue dentro casa. Una scelta fatale, visto che il fumo si è diffuso in tutte le stanze nel giro di pochi minuti.



"Questa famiglia - spiega il dottor Vincenzo Provenzano - è stata strappata alla morte grazie al tempestivo intervento dei medici del pronto soccorso e dell’equipe della camera iperbarica".

