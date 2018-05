governo

Carlo Cottarelli è il nuovo premier. Nomina con riserva: ''In assenza di fiducia elezioni dopo l'estate''

Dopo le dimissioni di Conte di ieri, tocca a lui presentare la lista dei ministri ''in tempi molto stretti''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/05/2018 - 12:59:50 Letto 386 volte

Carlo Cottarelli è il nuovo premier. Convocato al Quirinale alle 11,30 di oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'economista ed ex uomo di punta dei governi Letta e Renzi ha accettato con riserva l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di formare una nuova lista di nomi in tempi molto brevi.

“Conto di presentare la lista dei ministri in tempi molto stretti - ha commentato Cottarelli alla fine dell'incontro al Colle - con un programma che in caso di fiducia includa la Legge di bilancio per il 2019. In assenza di fiducia il governo si dimetterebbe immediatamente e resterebbe in carica per la ordinaria amministrazione accompagnando il paese alle elezioni, che si terrebbero subito dopo l’estate”, ha concluso.

Ieri sera il suo predecessore Giuseppe Conte aveva rinunciato all'incarico di premier sciogliendo in negativo la riserva sulla sua nomina, per mancanza d'intese sul nome giusto per la carica di ministro dell'Economia. Il presidente Mattarella non aveva gradito il nome di Paolo Savona come ministro designato da Lega e Movimento Cinque Stelle, i quali non hanno comunque fatto passi indietro sulla candidatura. Adesso, palla a Cottarelli: porterà lui a casa la partita del Governo?

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!