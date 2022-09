Elezioni Politiche 2022

Caro bollette, Salvini: ''Servono 30 miliardi per aiutare gli italiani, Meloni tentenna''

''Si devono mettere subito sul tavolo 30 miliardi di euro a debito per aiutare gli italiani a pagare le bollette'', afferma il segretario della Lega Matteo Salvini.

13/09/2022

Matteo Salvini appare critico sull'azione politica di Giorgia Meloni. "La preoccupazione degli italiani in questo momento sono le bollette. Si devono mettere subito sul tavolo 30 miliardi di euro a debito per aiutare gli italiani a pagare le bollette", afferma il segretario della Lega.

"Chi dice no a un intervento non conosce il proprio paese. Con Giorgia vinceremo le elezioni, ma non capisco perché su questo lei tentenni. Come si fa a non capire? Occorre agire come abbiamo fatto con il Covid, in attesa che l'Europa intervenga nei prossimi mesi".

Fonte: TGCOM24

