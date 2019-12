Caro voli, in molti prenderanno il pullman Ast

Caro voli

Boom di prenotazioni per il servizio Ast per far tornare in Sicilia gli studenti universitari che studiano al Nord durante le festività natalizie.

Boom di prenotazioni per il servizio Ast, l’azienda siciliana trasporti, per far tornare in Sicilia gli studenti universitari che studiano al Nord durante le festività natalizie. Dopo il via alle prenotazioni, il sito internet dell’azienda è stato preso d’assalto da decine di persone come anche il centralino che la Regione ha messo a disposizione per la prenotazione di un posto all’interno dei bus.

I pullman dell’Ast, che partiranno da Milano, Napoli e Roma, sono stati istituiti per volere della giunta Musumeci per arginare il fenomeno del caro voli. Le compagnie aeree, in occasione delle feste di fine anno e dopo l’abbandono del collegamento con Palermo e Catania di Vueling, hanno dato avvio a una serie di rincari dei prezzi dei voli. Da qui la decisione di Musumeci di aiutare i giovani accademici a tornare a casa a bordo di bus messi a disposizione dalla Regione a prezzi modici.

Ieri sul sito dell’Ast si sono aperte le operazioni per prenotare i biglietti per tornare in Sicilia. Intanto sono ancora disponibili alcuni posti nei pullman messi a disposizione dalla Regione. Ci sono posti da Milano Rogoredro al costo di 30 euro, Roma Tiburtina (20 euro) e Napoli Centrale (10 euro). I bus faranno tappa a Messina, Catania e Palermo. Le date disponibili vanno dal 21 al 24 dicembre. Possibile anche prenotare la corsa di ritorno dal 5 al 7 gennaio 2020 agli stessi costi dell’andata. Gli orari presunti di partenza sono al momento fissati per le ore 07:30, salvo variazioni.

In tutto sono 8 i pullman che faranno la spola in Sicilia più altri cinque bus sostitutivi. A disposizione anche un’officina mobile. Il servizio, ricordiamo, è rivolto esclusivamente agli studenti universitari di qualsiasi ateneo, che possano dimostrare l’iscrizione alla relativa facoltà per l’anno in corso.

