Caro-Affitti, Schlein: ''Governo ha cancellato il sostegno all'affitto, sono senza vergogna, serve responsabilità''

''Al governo vorrei ricordargli di prendersi le sue responsabilità. Hanno cancellato 330 milioni di euro per il sostegno all'affitto'', ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein.

11/05/2023

"Sul caro-affitti al governo vorrei ricordargli di prendersi le sue responsabilità. Hanno cancellato 330 milioni di euro per il sostegno all'affitto, sono senza vergogna". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando ad un comizio.

"Da dove nasce l'accanimento di questa destra - incalza - contro le fasce più fragili? Un governo ossessionato dall'immigrazione e non vede il tema dell'emigrazione dei giovani formati che non riescono a campare di ricerca in Italia".

