Caronia: ''Confermare esenzione totale da canoni per lidi e da Tosap per bar e ristoranti''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/04/2020 - 15:15:23 Letto 351 volte

"Ribadiamo, come gruppo parlamentare della Lega all'ARS, la necessità che la Regione dia una esenzione totale dal pagamento dei canoni demaniali ai gestori dei lidi balneari. Le imprese, soprattutto quelle del settore turistico e del suo indotto, hanno oggi bisogno di contributi reali e non solo di rinvii dei pagamenti. Confido nella sensibilità del Governo e dei colleghi parlamentari perché questa norma da noi proposta non venga stravolta. Così come confido nella sensibilità del Governo perché, dando ai Comuni adeguati fondi compensativi, anche bar, ristoranti e pub possano essere esentati dal pagamento della TOSAP e si favorisca l'utilizzo degli spazi all'aperto che in vista della bella stagione saranno la vera valvola di sfogo perché questi locali possano tornare a lavorare con serenità e garantendo la sicurezza dei lavoratori e dei clienti."

Lo ha dichiarato Marianna Caronia della Lega in merito al dibattito in corso all'ARS sulle misure di sostegno alle imprese di fronte all'emergenza derivante dal Covid-19. La Commissione bilancio dell'Assemblea aveva infatti già accettato la proposta di esenzione totale dai canoni demaniali, che è stata però sottoposta a riscrittura su proposta del Governo.

