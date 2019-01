Caronia: ''Orlando ha distolto attenzione dalle vere emergenze. No a discussioni inutili''

La dichiarazione Marianna Caronia, comunicando che stasera non parteciperà alla seduta del Consiglio Comunale per l'audizione del Capo Area Maurizio Pedicone e dell'Avvocato generale Giulio Geraci sulla vicenda dell'iscrizione anagrafica dei migranti.

"Temo che il Sindaco Orlando sia riuscito nel suo intento di distogliere l'attenzione di tanti cittadini e, purtroppo, anche del Consiglio Comunale dalle tante emergenze della città. Emergenze che sono sotto gli occhi di tutti ma in questi giorni sono passate in secondo piano per il "colpo di teatro" dell'idea di non applicare una legge nazionale a Palermo.

Non entro nel merito di questa questione, proprio perché ritengo che tutto questo sia fuorviante: il Sindaco di Palermo ha istituzionalmente altri compiti e dovrebbe avere altre priorità.

Invece di dedicare una seduta del Consiglio a discutere delle direttive bislacche del sindaco, sarebbe bene che ne dedicassimo parecchie ad affrontare i troppi temi che per colpa della maggioranza languono all'Ordine del giorno, legati allo sviluppo della città a partire dalle attività produttive."