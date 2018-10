Caronia ''Orlando punta sul tram che ha creato la crisi dell'Amat''

crisi amat

''Orlando continua a portare avanti una politica dei trasporti confusa, puntando tutto sul tram che ha determinato la crisi dell'Amat e rischia di sconvolgere il centro cittadino'', lo ha detto Marianna Caronia.

"Mentre Orlando continua a portare avanti una politica dei trasporti confusa e senza alcun coordinamento con il Piano Regionale, puntando tutto sul tram che ha determinato la crisi dell'azienda e rischia di sconvolgere il centro cittadino, è necessario che l'Amat agisca in termini imprenditoriali e non assecondi l'inconcludenza del sindaco.

Di fronte alla richiesta dell'Azienda, sentita oggi in Commissione all'Ars, di avere maggiori fondi dalla Regione, si può soltanto dire che certamente l'Azienda e i suoi dipendenti rappresentano una risorsa per la città, ma è necessario che siano presentati progetti seri e credibili. Se ciò avverrà, sono certa che saremo in tanti ad impegnarci perché la Regione faccia la propri parte."

Lo ha dichiarato Marianna Caronia al termine dell'audizione dell'Amat in Commissione all'Assemblea Regionale Siciliana

