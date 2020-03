Carri armati a Palermo

Carri armati che sfilano a Palermo, ecco perché

Sorpresa questa mattina a Palermo per la presenza di alcuni carri armati nel centro della città.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/03/2020 - 16:08:55 Letto 363 volte

Sorpresa questa mattina a Palermo per la presenza di alcuni carri armati nel centro della città.

Molte persone hanno subito pensato che fosse una conseguenza del Coronavirus.

Ma dopo poco si è appreso che i carri armati stavano andando al porto di Palermo per imbarcarsi in Sardegna per una esercitazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!