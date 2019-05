mutande di fronte al Comune di Palermo

CasaPound ricopre di mutande il Comune: ''Orlando vendi anche queste''

Decine di mutande e uno striscione sono stati affissi dai militanti di CasaPound di fronte al Comune di Palermo per protestare ''contro la svendita del patrimonio comunale''.

Pubblicata il: 01/05/2019

Decine di mutande e lo striscione con scritto “Orlando vendi anche queste” sono stati affissi dai militanti di CasaPound di fronte al Comune di Palermo per protestare “contro la svendita del patrimonio comunale che comprende anche la caserma dei Vigili del Fuoco”.

“Abbiamo appreso dai giornali che una consistente parte del patrimonio immobiliare del Comune di Palermo verrà messo in vendita – afferma Vittorio Susinno, coordinatore palermitano di CPI – 220 immobili in saldo per battere cassa e risanare le finanze del Comune in dissesto nonostante i balzelli di ZTL e Tari imposti da Orlando e della sua giunta.

Nell’elenco è stata inserita anche la caserma dei Vigili del Fuoco – continua Susinno, candidato con CasaPound anche per le prossime europee – mirabile esempio di architettura fascista, che attualmente viene affittata per 140mila euro l’anno generando utili importanti e costanti per le casse comunali.

Una volta di più cade la maschera di un sindaco che si è autoproclamato salvatore di tutti i popoli migranti – conclude – ma che non riesce né ad abbassare il tasso di disoccupazione della sua città, né il numero dei palermitani emigrati, ed infine a preservare quel patrimonio immobiliare che appartiene a tutti noi cittadini. Vigileremo anche su questo genere di politiche autolesioniste e siamo pronti a lanciare una petizione per evitare che il sindaco-sultano porti a compimento un’operazione che danneggerebbe i palermitani sotto ogni punto di vista”.

