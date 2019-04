Elezioni Europee

CasaPound sarà presente in Sicilia e Sardegna per le europee

Anche CasaPound correrà per le elezioni europee nella circoscrizione Italia.

17/04/2019

Anche CasaPound correrà per le elezioni europee nella circoscrizione Italia Insulare. A darne l'annuncio Vittorio Susinno, coordinatore siciliano del movimento e presente nella lista dei candidati oggi depositata presso la Corte d'Appello di Palermo assieme al segretario nazionale Simone Di Stefano, capolista.

"Anche questa volta saremo presenti sulla scheda elettorale - afferma Susinno - grazie alla partnership con il gruppo AEMN rappresentato dall'europarlamentare Bela Kovacs, siamo riusciti a superare l'ostacolo della raccolta firme che comunque avevamo già iniziato.

Saremo gli outsider dell'area cosiddetta sovranista - continua - il nostro slogan è Ital-exit e suonerà come monito per chi, definendosi 'sovranista', non parla più di stampare una moneta nazionale, eliminare i vincoli europei, ma si è assestato su un più moderato 'cambiare l' Europa dall'interno' di prodiana memoria.

Le mezze misure in stile Tsipras hanno portato lentamente all'accettazione di tutti i diktat di quella che un tempo veniva definita Troika - conclude - compresa la pignorabilità della prima casa. Saremo gli unici a rappresentare quel fermo no ad ogni provvedimento del genere un tempo tanto caro ai Di Battista e ai Borghi oggi messi in panchina dai partiti di governo".

