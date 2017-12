case abusive

Case abusive: il primato al litorale palermitano

Tra le aree con più case abusive c'è il litorale palermitano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/12/2017 - 13:42:31 Letto 843 volte

Tra le aree con più case abusive c'è il litorale palermitano. Ma anche quelli messinesi e catanesi. La mappa degli abusi è stata ricostruita raffrontando le immagini aeree degli anni passati. Poi i dati sono stati inseriti in un fascicolo ampio e dettagliato che la Regione ora consegnerà alla magistratura. Il nuovo assessore al Territorio e all’Ambiente, Toto Cordaro vuole accelerare: “Il 7 gennaio presenteremo il report e manderemo tutto alla Procura”. C'è però anche l’apertura su una nuova norma: “Sono pronto a decidere pure con il Movimento 5 Stelle se ci sono casi da salvare e fare una nuova legge”.

Dall'assessore arriva poi una frenata su altre discariche: “Prima vengono la salute e l’ambiente, senza il nostro via libera di impatto ambientale non si faranno”. E cita per esempio il caso di Agira: “Non può essere aperta per come è progettata”. Nel piano dell'assessore c'è poi il contrasto al dissesto idrogeologico: dalle rilevazioni effettuate ci sono grandi patrimoni come Eraclea Minoa e Selinunte destinati a scomparire. “Ma – avverte l’assessore - non posso agire perché a gestire i fondi del Patto per la Sicilia resta, per assurdo, l'ex assessore Croce”.

In arrivo poi maggiori poteri all’Arpa per stroncare gli abusi: “È vicina un’intesa con le Procure per affiancare le forze dell’ordine in ogni sede dell’agenzia”. E nel piano dell’assessore c'è pure una flotta aerea siciliana per fermare gli incendi estivi.

