coronavirus

Casi Coronavirus alla clinica Maria Eleonora Hospital: la replica della direzione

Al momento l'intera struttura è stata posta in quarantena preventiva in attesa dei risultati dei tamponi effettuati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/04/2020 - 18:13:23 Letto 515 volte

La Direzione di Maria Eleonora Hospital di Palermo, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, rende noto che, a seguito di accertamenti precauzionali effettuati in data 7 aprile 2020, sono risultati positivi a virus Covid-19 5 pazienti attualmente ricoverati nel reparto di Riabilitazione cardiologica dell’Ospedale.

Le loro condizioni sono stabili e non richiedono trattamento di Terapia Intensiva. Per i 5 pazienti, che erano già ricoverati in stanze singole, si è comunque proceduto, anche a scopo precauzionale, a isolarli dal reparto igienizzando e sanificando tutti gli ambienti.

In via precauzionale tutto il personale sanitario è stato sottoposto a tampone e gli operatori che sono venuti a contatto con i suddetti pazienti nel periodo compreso tra il 4 e il 6 aprile sono stati posti tempestivamente in isolamento domiciliare. Da ieri, in via precauzionale, un operatore sanitario che presentava sintomi sospetti è stato posto in isolamento domiciliare. Sono in corso accertamenti anche su tutti i pazienti ricoverati.

Al momento l’intera struttura è stata posta in quarantena preventiva in attesa dei risultati dei tamponi effettuati, al suo interno si trovano attualmente 19 tra personale sanitario e medici, oltre a 8 dipendenti di gestione organizzativa, e tutti rimarranno all’interno della struttura fino all’esito dei tamponi. A scopo preventivo, in accordo con le istituzioni, il personale al momento non in servizio, i pazienti dimessi dal 19 marzo e i loro famigliari sono stati contattati per essere sottoposti a tampone.

In ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale, era già stato istituito a suo tempo un rigido Triage intraospedaliero all’ingresso con misurazione della temperatura tramite termometro ad infrarossi, anamnesi epidemiologica e clinica, oltre all’igienizzazione delle mani.

La Direzione rende noto, inoltre, che a partire dal 19 marzo sono state sospese le visite dei famigliari ai pazienti ricoverati. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria e sino alla data del 19 marzo, le visite erano consentite nella misura di un famigliare alla volta per paziente per un massimo di 15 minuti di permanenza nella struttura corredati di tutti i DPI necessari.

La struttura è in contatto con dipartimento di prevenzione ASP 6 di Palermo e con le istituzioni locali per tutti gli aggiornamenti medici periodici.

Ti potrebbe interessare? Focolaio in una casa di cura a Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!