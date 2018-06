caso aquarius

Caso Aquarius, presentato esposto in procura contro Salvini. Critiche anche dalla Francia

Negli uffici della procura di Roma è stato depositato un esposto contro la chiusura dei porti voluta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2018 - 16:30:07 Letto 426 volte

Negli uffici della procura di Roma è stato depositato un esposto contro la chiusura dei porti voluta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il caso Aquarius ha scatenato non poche polemiche e la vicenda potrebbe finire sul banco degli imputati. Il ministro della giustizia spagnolo, Dolores Delgrado, ha evidenziato possibili responsabilità penali in relazione alla violazione dei trattati internazionali sui diritti umani.

Nel documento presentato da Gianfranco Mascia dei Verdi si chiede ai magistrati romani di verificare se "il rifiuto di autorizzare l’attracco dei porti italiani della nave con a bordo oltre 600 immigrati, sia in violazione della Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo siglata ad Amburgo nel 1979 e ratificata dall’Italia con la legge 147 del 1989. Una convenzione che fissa l’obbligo di soccorso in mare a chi sia in pericolo di vitae quello del suo trasferimento in luogo più sicuro".

L'esposto però non riguarda solamente la decisione relativa alla chiusura dei porti italiani, ma mira a far luce anche sulla conferenza stampa tenuta da Matteo Salvini l’altro giorno, durante la quale era evidente il logo della Lega dietro le sue spalle. Secondo Mascia questo comportamento, essendo Matteo Salvini un ministro della Repubblica, sarebbe in contrasto con le norme dell’articolo 290 del codice penale "Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate".

Dure critiche al governo italiano provengono anche dal partito del presidente francese Emmanuel Macron, La Republique En Marche, che definisce “vomitevole” la linea condotta dall’Italia. “Considero che la linea del governo italiano sia vomitevole – ha detto il portavoce del partito di maggioranza Gabriel Attal -. È inammissibile fare delle bassezze politiche quando ci sono vite umane in gioco (…) Lo trovo immondo”.

Durante la trasmissione, Attal parte da un pensiero nei confronti dei 629 migranti che si trovano a bordo della nave che dovrà dirigersi verso Valencia dopo la chiusura dei porti italiani. “Ho un pensiero per le 629 persone che sono su questa nave”. Poi il portavoce di En Marche parla della Corsica, che questa mattina ha proposto di accogliere l’Aquarius. Qual è la posizione della Francia a proposito? “Sono meno di 24 ore che siamo in questa situazione – replica Attal – penso che il presidente Macron e il governo guardino cosa sia possibile fare. Ma in questa maggioranza non si fa politica con i tweet”. Il portavoce di En Marche spiega che il tentativo è quello di trovare “soluzioni pragmatiche” e che, soprattutto, “proteggano le vite umane: ed è ciò che stiamo facendo”. Attal afferma che, a suo parere, “tutte le soluzioni sono sul tavolo del governo” e si dice sicuro che la Francia parteciperà alla ricerca di una “soluzione umanitaria per questa nave”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!