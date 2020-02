commissario per i cimiteri

Caso cimiteri a Palermo, Orlando annuncia un commissario

Orlando annuncia un ''commissario'' per i cimiteri comunali di Palermo.

10/02/2020

Il sindaco Leoluca Orlando annuncia un "commissario" per i cimiteri comunali di Palermo. "Domani ho riunito la giunta e proporrò il nome di Gabriele Marchese, vicesegretario generale. Si tratta quindi di un dirigente comunale che già riveste un ruolo di vertice nella macchina gestionale", dice Orlando a margine della conferenza stampa sui servizi cimiteriali dopo il coinvolgimento di alcuni dipendenti in una indagine giudiziaria su presunti episodi di corruzione nella gestione delle sepolture dei defunti al cimitero dei Rotoli di Palermo.

"L'amministrazione comunale, nell'interesse dei cittadini, ha provveduto nei mesi corsi a presentare denuncia alla procura della Repubblica per presunte anomalie nella gestione dei cimiteri. Noi ci costituiremo parte civile, in quanto parte lesa".

"La Reset proseguirà le sue attività all'interno dei cimiteri. Le persone coinvolte nell'inchiesta invece sono state tutte allontanate. Nei loro confronti si agirà, in sede penale, con la costituzione di parte civile e con sanzioni disciplinari", ha concluso Orlando.

L’assessore D’Agostino ha diffuso i dati delle salme a deposito presso il cimitero dei Rotoli - 290 alla rilevazione di sabato 8 febbraio – e quelli degli scavi per il posizionamento dei loculi. In totale, nel periodo 15 dicembre 2019 - 8 febbraio 2020, sono stati effettuati 193 scavi per il posizionamento di nuovi loculi. Nello stesso lasso di tempo, sono stati 126 i loculi già posizionati e 71 le salme posizionate. Circa 200 famiglie hanno già fatto richiesta per la sepoltura. L'obiettivo di breve termine dell'amministrazione è di ridurre a 100 il numero di bare in deposito, di cui una quarantina provenienti dal cimitero di Sant’Orsola che, non avendo un deposito adatto, si appoggia a quello del cimitero comunale dei Rotoli.



“Contestualmente - ha dichiarato D’Agostino - si lavora ai Rotoli per riammodernare il forno crematorio esistente e realizzarne uno nuovo più efficiente –– mentre un terzo forno verrà installato nel nuovo Cimitero a Ciaculli e che servirà la zona nord della città e i comuni dell'area metropolitana”.

