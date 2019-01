giudizio per Matteo Salvini

Caso Diciotti, giorno del giudizio per Matteo Salvini

Alle 11 si riunisce la Giunta, chiamata a decidere se il capo della Lega, abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante.

Pubblicata il: 30/01/2019

E’ il giorno del giudizio per Matteo Salvini. Alle 11 si riunisce la Giunta per le autorizzazioni a procedere e le immunità di Palazzo Madama chiamata a decidere se il capo della Lega, accusato dal Tribunale dei ministri di Catania di sequestro aggravato, abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante “ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo” e preliminarmente se si tratti di un reato di natura ministeriale.

Con tre esiti possibili: può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e tuttavia negare l’autorizzazione; oppure concedere l’autorizzazione a procedere con rimessione degli atti al Tribunale dei Ministri; o disconoscere la natura ministeriale del reato e disporre la restituzioni degli atti all’autorità giudiziaria affinché il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Diranno no alle richieste dei magistrati Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre i 5 Stelle sono orientati a dare via libera ai magistrati.

