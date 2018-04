Peculato

Caso Ingroia, no al dissequestro: i soldi restano bloccati

La richiesta era stata avanzata dall'ex pm per sbloccare i 151 mila euro contestati

10/04/2018

Rimane invariata la situazione economico-finanziaria di Antonio Ingroia, ex amministratore unico della società informatica regionale Sicilia e-Servizi, che si è visto rigettare dal tribunale del Riesame di Palermo la richiesta di dissequestro di 151 mila euro, con annesse le spese del giudizio. La somma è oggetto di indagini in quanto considerata frutto di peculato da parte dell’ex magistrato, tramite stratagemmi di utilizzo dei regolamenti aziendali.

Un’auto-liquidazione di 117 mila euro scavalcando l’assemblea dei soci, la quantità di tale indennità di molto superiore a quanto previsto, e un’appropriazione indebita di 34 mila euro a titolo di rimborso spese sostenute per vitto e alloggio nel 2014 e nel 2015, in occasione delle trasferte a Palermo per svolgere le funzioni di amministratore. Queste le accuse mosse ad Ingroia, al quale è stata sequestrata anche l’abitazione di campagna per mancanza, nei conti bancari, di denaro sufficiente a coprire i 151 mila euro.

Nell’indagine condotta dal pm Piero Padova, è coinvolto anche Antonio Chisari, revisore contabile di Sicilia e-Servizi al tempo dei fatti contestati. Per lui le accuse sono le medesime di Ingroia, in quanto avrebbe avallato la liquidazione sotto indagine.

