Caso sospetto di Coronavirus a Ballarò, intervento del 118

di Marco Gullà | Pubblicata il: 21/05/2020 - 14:08:58 Letto 1533 volte

Intervento questa mattina a Palermo per un sospetto caso Covid 19 nel quartiere storico di Ballarò. I sanitari del 118 sono intervenuti per portare in ospedale al Cervello una persona che da una settimana era affetto da febbre alta e resistenza agli antibiotici.

E’ scattato così l’allarme e la necessita di ricoverare il paziente in attesa di eseguire il tampone. Come ci hanno segnalato i vicini preoccupati sono arrivati i sanitari bardati con le tute e tutti i dispositivi a protezione per prelevare il paziente.

