Caso sospetto di Coronavirus al Porto di Palermo: passeggero trasportato al Cervello

Passeggero con la febbre alta voleva imbarcarsi sul traghetto da Palermo per Genova.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2020 - 18:06:28 Letto 458 volte

Subito alla prova, e ha funzionato, l’accordo di collaborazione tra l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e la Croce Rossa italiana, siglato pochi giorni fa.

Infatti, la sera del sabato 1 agosto, l’ambulanza della Cri è intervenuta per trasportare all’Ospedale Cervello per accertamenti un giovane passeggero con febbre molto alta, al quale i medici di bordo del traghetto Grandi Navi Veloci, in servizio da Palermo a Genova, avevano negato l’accesso a causa della temperatura elevata. L’esito del tampone si conoscerà domani.

Il caso di ieri sera, con il tempestivo intervento, conferma la validità della scelta dell’ AdSP che, a proprie spese, ha ritenuto opportuno attivare la convenzione con la Croce Rossa Italiana: un investimento fondamentale per rassicurare ulteriormente i passeggeri dei quattro porti – Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle – sull’attenzione riservata alla sicurezza sanitaria e alla salute pubblica da parte dell’AdSP che ha posto questi aspetti in cima alla scala delle proprie priorità in questi mesi.

