Coronavirus

Caso sospetto di coronavirus su un aereo Swiss

Si tratta di un membro d'equipaggio non in servizio che si trovava a bordo di un volo da New York e Zurigo. Il velivolo è stato isolato e i passeggeri non sono autorizzati a scendere

Pubblicata il: 03/02/2020

C'è un caso sospetto di coronavirus in Calabria. Riguarda una persona a bordo di un aereo Swiss che è sospettata di aver contratto il coronavirus. Si tratta di un membro d'equipaggio della compagnia aerea che si è sentita male manifestando i primi sintomi del sospetto virus con febbre e tosse. La notizia è stata confermata dal portavoce di Swiss Florian Flämig. Per motivi di privacy, non è possibile avere ulteriori informazioni sull'identità della persona interessata. Si sa solo che si trovava sul volo LX015 proveniente da New York e atterrato questa mattina, alle 10.17 a Zurigo.

La persona in questione non era comunque in servizio dell'aereo, «ha quindi avuto meno contatti con gli altri passeggeri», precisa il portavoce. L'aeroporto ha immediatamente attivato il piano anti-pandemia e isolando l'aeromobile in un luogo designato per ulteriori indagini. I passeggeri non sono quindi per ora autorizzati a lasciare il velivolo.

