Casolare Cinisi

Casolare di Cinisi in cui fu ucciso Impastato, presto un luogo di memoria

Orlando: ''Soddisfatto per accordo. Si lavori insieme a Regione, familiari e amici di Peppino''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/09/2019 - 15:45:10 Letto 321 volte

"Sono molto soddisfatto per il raggiungimento di un accordo che permette di non perdere, ma anzi valorizzare i fondi disponibili perché il casolare in cui fu ucciso Impastato possa finalmente essere un luogo di memoria attiva nel nome di Peppino e di Felicia." Lo ha dichiarato.

"Oggi - continua il Sindaco - è stato trovato un accordo che permette di utilizzare tutte le somme disponibili e di mettere finalmente in cantiere un progetto importante.

Si lavori adesso con la Regione e con i familiari e amici di Peppino perché il memoriale veda quanto prima la luce."

