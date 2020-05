Cassa Integrazione

Cassa Integrazione, D'Agostino: ''Gli uffici regionali lavorino senza necessità di integrazioni''

I dipendenti regionali chiedono un incentivo di 10€ per ogni pratica di cassa integrazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/05/2020 - 16:15:46 Letto 376 volte

“L’idea che i dipendenti regionali possano lavorare meglio e con più solerzia solo con un incentivo è sconcertante. Poco importa, ormai a frittata fatta, cosa si intendeva dire o cosa prevede il contratto di lavoro. Poco importa se il sistema informatico funziona male. Si tratta di 37.000 pratiche, sono meno di 10 pratiche per ciascuno dei 140 dipendenti impegnati in 30 giorni lavorativi. Si muovano ad esitare queste pratiche gli uffici, senza accampare pretese! Facciano arrivare la cassa integrazione a 130.000 siciliani che non la ricevono per la cattiva organizzazione e per i soliti egoismi!”. Lo afferma Nicola D’Agostino, capogruppo di Italia Viva all’Ars.

