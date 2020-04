Coronavirus

Cassa integrazione, M5S: ''33mila aziende e 135mila lavoratori aspettano i soldi. Incapacità governo Regione Siciliana è inaccettabile''

''33mila aziende e 135mila lavoratori che aspettano i soldi della cassa integrazione per via dell'incapacità del governo regionale e di tutta la sua elefantiaca e arretrata macchina burocratica'', affermano i parlamentari nazionali del M5S.

“La Regione Siciliana è in affanno e rischia di compromettere l’impegno del Governo nazionale che si è sforzato invece di trovare soluzioni immediate per aiutare, oltre ai professionisti e alle fasce di popolazione più debole, anche le aziende e i lavoratori. Ad oggi purtroppo ci sono 33mila aziende e 135mila lavoratori che aspettano i soldi della cassa integrazione per via dell’incapacità del governo regionale e di tutta la sua elefantiaca e arretrata macchina burocratica. Tutto ciò è inaccettabile perché in un momento di crisi come questo causato dal coronavirus la politica avrebbe dovuto lavorare ancora più duramente, tenendo in considerazione le famiglie di questi lavoratori, che oggi, a causa del ritardo dei burocrati di Musumeci, non riescono ad avere ancora un briciolo di sicurezze”.

Lo affermano in una nota i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Valentina D'Orso e Adriano Varrica.

