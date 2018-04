infedeltà

Cassazione: cercare incontri sul web è infedeltà

La moglie che sorprende il marito a navigare sul web in cerca di relazioni con altre donne e lo lascia non commette abbandono del tetto coniugale.

La moglie che sorprende il marito a navigare sul web in cerca di relazioni con altre donne e lo lascia non commette abbandono del tetto coniugale, perché si tratta di una "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione". Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso di un ex marito che voleva addebitare la causa della separazione alla moglie per violazione dell'obbligo di coabitazione dopo che la signora se ne era andata di casa appena scoperto che lui cercava altri incontri sul web.

L'uomo chiedeva anche di eliminare l'obbligo di contribuire con 600 euro al mese al mantenimento della moglie, ma gli ermellini hanno confermato l'assegno. Con questa sentenza, la Suprema Corte ha convalidato il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bologna che aveva equiparato la navigazione sui siti d'incontri alla violazione dell'obbligo di fedeltà.

