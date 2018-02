Sentenze

Cassazione, respinto il ricorso della Monterosso

I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato da Patrizia Monterosso...

I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato da Patrizia Monterosso, Carmelo Incardona e Luigi Gentile contro la sentenza d’appello della Corte dei Conti che condannava l’ex segretario generale della Regione e i due ex assessori regionali a risarcire la Regione rispettivamente di 1,3 milioni di euro, 770 mila euro e 224 mila euro per i cosiddetti “extrabudget nella Formazione professionale”, integrazioni, considerate illegittime, ai contributi destinati agli enti dal Piano regionale per l’offerta formativa del 2007.



L’ex segretario regionale si è rivolta al Tribunale Civile per riconsiderare le somme dovute alla Regione alla luce anche della sentenza di assoluzione in primo grado in sede penale.

Fonte: ANSA

