Castelbuono, estorsioni e minacce alla badante e violenze sessuali sulla sua assistita novantenne

Un ex vigile avrebbe abusato sessualmente di un'anziana compaesana, e al contempo avrebbe estorto denaro alla badante della donna per cinque anni. Un video ad incastrarlo

Avrebbe estorto 5.500 euro in cinque anni alla badante di una novantenne malata, e come se non bastasse si sarebbe spinto ben oltre le minacce, violentando l'anziana.

Il 13 marzo del 2017 una badante romena denunciò Domenico Cillufo, vigile urbano in pensione di 67 anni, di Castelbuono (PA), che gestiva le finanze dell'anziana compaesana. L'uomo avrebbe estorto alla romena 5.500 euro in cinque anni, facendo leva su continue minacce di licenziarla. "Sei una schiava, sei romena e devi stare zitta - avrebbe detto Cillufo alla donna per soggiogarla - Qua comando io, se vuoi stare qui fai come dico io. O paghi o ti licenzio". E poi ancora minacce di morte: "Stai attenta perché qua c'è la mafia e ti può fare male, mio padre ha lavorato dal capomafia della zona".

Ma le minacce verbali e l'estorsione non sarebbero le uniche pratiche criminali compiute dall'ex vigile: al tribunale di Termini Imerese la vittima ha spiegato di aver installato una telecamera per riprendere i soprusi, e quanto emerso sarebbe agghiacciante: l'uomo violentava la novantenne di cui la romena si occupava. Lo scrive oggi il GdS.

Girato, con i pantaloni abbassati, riverso sull'inerme vittima e chiaramente riconoscibile: Cillufo è stato sorpreso dalle riprese nascoste ad opera della badante proprio mentre violentava l'anziana. Davanti al collegio presieduto dal giudice Vittorio Alcamo, gli avvocati della difesa, Massimiliano Fiasconaro e Bartolo Musciotto, hanno chiesto al maresciallo Ernesto Nese che ha visionato quelle immagini, se si trattasse di una sua deduzione. Ma il giudice è stato categorico: il fatto che Nese abbia visionato direttamente il filmato sarebbe di per sé esplicativo e sufficiente. La prossima udienza del processo è fissata per il 20 giugno.

