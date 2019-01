incendio

Casteldaccia, coperta elettrica causa un incendio: disabile salvata dai pompieri

La coperta elettrica va in fiamme e la casa viene avvolta dalle fiamme: disabile salvata dai pompieri.

La coperta elettrica va in fiamme e la casa viene avvolta dalle fiamme. Una donna disabile di 55 anni, che si muove con difficoltà, è stata salvata dai vigili del fuoco. È successo nella notte a Casteldaccia, in via Cavour, in un appartamento al primo piano.



L'inquilina non era sola in casa: c'erano un figlio e un genero, che sono riusciti a mettersi in salvo. La donna era in bagno e grazie a un girello è riuscita a trascinarsi in balcone. I familiari nel frattempo hanno lanciato l'allarme.



I vigili del fuoco, arrivati da Termini Imerese, sono riusciti a portare in salvo la disabile con un'autoscala. La donna è stata poi trasportata in ospedale con un'ambulanza: le sue condizioni non sarebbero gravi.

