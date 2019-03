funerali Augusta Schiera

Cattedrale piena per i funerali della madre dell'agente Agostino

La Cattedrale di Palermo è piena per l'ultimo saluto ad Augusta Schiera, la madre di Antonino Agostino, l'agente di polizia ucciso nell'agosto del 1989, insieme alla moglie, Ida Castelluccio.

Pubblicata il: 02/03/2019

"Augusta è stata maestra nel chiamare per nome ogni cosa - ha detto padre Maurizio Francoforte celebrando l'omelia - lei sapeva riconoscere in ognuno di noi quella realtà che ci rende migliori, ancora capaci di guardare all'altro nella verità piu' profonda. Questo è per noi Augusta profeta dei nostri tempi, donna vera, che possiamo ritrovare nelle pagine della sacre scritture. Una donna che e' parola concreta di quel Signore che oggi le darà ogni cosa, quella verità e quella giustizia che ha sempre ricercato e che oggi finalmente ottiene".

