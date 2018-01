agenda 2000

Cattiva gestione dei fondi Agenda 2000 in Sicilia: Ue si riprende 380 milioni

Cattiva gestione dei fondi europei negli anni di Totò Cuffaro e così l'Ue conferma il taglio da 379,7 milioni del Fondo sociale europeo...

Cattiva gestione dei fondi europei negli anni di Totò Cuffaro e così l’Ue conferma il taglio da 379,7 milioni del Fondo sociale europeo deciso alla fine del 2015. Il tribunale di prima istanza del Lussemburgo, infatti, ha bocciato il ricorso del governo nazionale, che in questo aveva ricevuto il sostegno della giunta Crocetta.

I fatti si riferiscono alla programmazione 2000-2006, la cosiddetta "Agenda 2000": alla fine del 2015 gli ispettori comunitari avevano constatato che in Sicilia alcuni progetti erano stati presentati dopo la scadenza del termine, alcune spese per il personale non erano correlate al tempo effettivamente impiegato e giustificativi di spesa insufficienti. Ma non solo: secondo gli "arbitri" comunitari nei progetti erano finiti consulenti esterni privi delle qualifiche richieste e spese non pertinenti, ma erano anche state violate le procedure di appalto e per la selezione di docenti, esperti e fornitori.

A quel punto l'Avvocatura dello Stato da un lato e la Regione dall'altro avevano deciso di presentare ricorso. Negli atti depositati da Palazzo Chigi c'era l'accusa di avere travisato i fatti e di avere violato il principio di proporzionalità della sanzione, ma anche un vizio di forma, l'assenza di motivazioni esaustive. Non è così per il tribunale del Lussemburgo: secondo i giudici, infatti, l'Italia non ha dimostrato l'erroneità della decisione della Commissione. Inoltre per il tribunale è innegabile l'esistenza di errori sistemici, imputabili a insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo. Quei soldi, insomma, torneranno indietro.

