È stato arrestato in Spagna Igor, il killer di Budrio.

È stato arrestato in Spagna Norbert Feher, meglio conosciuto come Igor, il killer di Budrio. È stato fermato a Saragozza dopo un conflitto a fuoco in Spagna. Lo riporta El Pais e l'arresto è confermato dalla Guardia Civil.

Il nome di Feher e il suo identikit erano state segnalato dai Ros alla polizia spagnola: secondo quanto riferiscono fonti investigative italiane, Igor avrebbe aperto il fuoco, uccidendo tre persone, due poliziotti e un passante.

La polizia scientifica italiana, a quanto apprende l'Adnkronos, è stata interessata dalle autorità spagnole per le procedure d'identificazione dell'uomo arrestato.

