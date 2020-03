Coronavirus

C'è un caso anche a Villabate, dodici famiglie in quarantena

Altro caso di coronavirus in provincia di Palermo.

Altro caso di coronavirus in provincia di Palermo. C’è infatti un altro positivo nella struttura per anziani Villa delle Palme a Villafrati. E’ un infermiere residente nel comune di Villabate risultato positivo al Coronavirus.

Il sanitario di circa 40 anni è in servizio presso la residenza sanitaria assistenziale che nei giorni scorsi è diventata un focolaio, trasformando Villafrati in zona rossa.

L’uomo, in quarantena nella propria abitazione già da una settimana, sembrerebbe essere in discrete condizioni generali e non avrebbe manifestato alcun sintomo.

A confermarlo il sindaco Vincenzo Oliveri che ha già attivato tutte le procedure previste dal protocollo.

