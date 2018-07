Cefalù, ricercato in tutta Europa ma è in vacanza con la fidanzata: arrestato trafficante di droga

mandato d'arresto europeo

Cefal¨, ricercato in tutta Europa ma Ŕ in vacanza con la fidanzata: arrestato trafficante di droga

L'arresto Ŕ frutto del controllo degli ospiti di hotel e B&B di tutta Italia da parte della polizia di Stato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/07/2018 - 12:21:45 Letto 439 volte

Era in vacanza con la fidanzata nella cittadina normanna di Cefalù (PA), ma su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo spiccato in Belgio. Ieri mattina i poliziotti di Cefalù hanno arrestato D.F., cittadino olandese originario del Marocco.

Al termine della stesura dei verbali, lo straniero è stato associato presso il carcere di Termini Imerese (PA), in attesa della successiva estradizione: dovrà scontare tre mesi di detenzione, per una condanna per traffico internazionale di stupefacenti.

Le operazioni di individuazione e arresto dell'olandese sono riconducibili alle verifiche della polizia di Stato attraverso il controllo informatico degli ospiti delle strutture ricettive di tutta Italia. In questo primo scorcio di stagione estiva il territorio di Cefalù sta registrando un notevole flusso di turisti, molti dei quali alloggiati presso case vacanze e bed & breakfast: entro la fine della stagione, i sistemi di “Alert alloggiati” potrebbero portare ad altri importanti arresti.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!