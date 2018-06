censimento rom

Censimento Rom, Forello si dissocia da M5S nazionale. Giusto Catania: ''Battaglia insieme''

Il capogruppo Cinque Stelle al Comune di Palermo ha preso le distanze dalla linea nazionale sul tema del censimento dei Rom, ricevendo supporto dal leader di Sinistra Comune. Nella giornata di ieri polemiche Orlando-Salvini

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2018 - 11:19:55 Letto 398 volte

In queste ore le scelte di Matteo Salvini stanno dividendo l'Italia, e sembra stiano aprendo ferite interne alle forze politiche. Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Comune di Palermo, Ugo Forello, ha preso le distanze dalle dichiarazioni del Ministro degli Interni sulla volontà di censire i Rom d'Italia: "M5S a livello nazionale appoggia scelte xenofobe e razziste. Necessario prendere distanze e continuare insieme battaglie per diritti e civiltà. Diritti umani prescindono dalla collocazione politica".

Il leader dei Cinque Stelle palermitani trova l'appoggio di altre parti politiche del capoluogo siciliano: in un post su Facebook Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune, ha espresso stima per le parole di Forello. "Ho apprezzato il tuo post di critica alle scelte del ministro Salvini - gli scrive Catania - che, in nome della propaganda, sta alimentando un clima di paura e una criminalizzazione sistematica dei migranti e dei rom. Ritengo importante che il capogruppo del MoVimento 5 Stelle della quinta città d’Italia prenda le distanze da questa pericolosa deriva".

L'auspicio di Catania è che le parole di Forello possano essere condivise su larga base dall'intero Movimento, a Palermo e oltre: "Non sarebbe corretto scaricare solo sulla Lega e su Salvini posizioni politiche xenofobe che, da tempo, sono emerse anche all’interno del Movimento", continua il leader di SC nel messaggio al consigliere pentastellato. "Sono contento che hai scelto di prendere le distanze dalle scelte di governo, anche se la responsabilità di chiudere i porti è di esclusiva competenza di un ministro del Movimento Cinque Stelle, Danilo Toninelli".

Nella giornata di ieri anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando si era opposto fermamente alla scelta di Salvini, disponendo che nessun censimento di gruppi di cittadini venisse anche solo ipotizzato. Catania si unisce a questa lotta senza colori politici per i diritti dell'uomo, e lancia un appello a Forello: "Confido nel fatto che continueremo insieme le battaglie per impedire gli illegali respingimenti alle frontiere e tutti i provvedimenti che la nuova coalizione di governo, non solo un partito o il suo leader, stanno portando avanti per costruire una nuova egemonia culturale nel Paese."

