Centri estivi per bambini post-Covid, accordo tra Comune e Asp per effettuare i controlli

Centri estivi per bambini e adolescenti. Accordo tra Comune e Asp per la gestione in sicurezza delle attivitą nella fase 2 dell'emergenza da COVID 19.

L'Assessorato alla Cittadinanza sociale del Comune e il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Palermo hanno siglato un accordo per la gestione in sicurezza dei centri estivi per bambini e adolescenti in città nella fase 2 dell'emergenza da COVID 19.



In particolare, è compito del Comune acquisire in forma telematica le comunicazioni delle strutture che attiveranno i servizi, predisponendo insieme all'Asp i necessari sopralluoghi di verifica.

Ad oggi sono circa 130 le strutture che hanno comunicato l'avvio di attività.

Il Dipartimento di prevenzione dell'Asp si occuperà di effettuare sopralluoghi congiunti di concerto con la Polizia municipale e/o altri uffici del Comune, con modalità a campione e concordando preventivamente un calendario, per verificare gli aspetti igienico sanitari delle strutture.

La durata di questi controlli coincide con i tempi di attivazione e conclusione delle attività dei centri estivi.

"Una importante sinergia fra istituzioni - affermano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Giuseppe Mattina - per la tutela della salute di tutti, soprattutto dei più piccoli".



“Una decisione condivisa che conferma – sottolineano dalla Direzione dell’Asp - sia la fattiva collaborazione tra l'Azienda sanitaria e l'Amministrazione comunale, sia l'impegno a fare rispettare le regole per garantire, primariamente, dopo il periodo di isolamento appena concluso, il diritto dei bambini e degli adolescenti al proprio benessere”.

