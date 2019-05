turismo

Centri Informazione Turistica, Susinno: ''Chi strumentalizza tali provvedimenti non ha una visione turistica di Palermo''

Dibattito sulla questione dei costi del personale destinato ai Centri Informazione Turistica.

"Dal dibattito con i dirigenti dell’Amat in settima commissione consiliare sono emerse posizioni diverse - dice Marcello Susinno consigliere Comunale vicino a Giusto Catania - tra i vari componenti della commissione. C’è chi dal dibattito ha voluto strumentalizzare (rifermento alla Consigliera Figuccia) sulla questione dei costi del personale destinato a tali centri; di indiscussa utilità, invece secondo Susinno, in una città che intende portare avanti una visione turistica; Peraltro l’utilizzo razionale del personale da destinare, individuato tra chi è stato riconosciuto temporaneamente non idoneo per altri servizi, dimostra come l’Azienda vuole ottimizzare al massimo le risorse umane. Nei siti individuati, saranno venduti – conclude Susinno - biglietti per autobus e tram, abbonamenti e saranno peraltro date dall’Azienda informazioni a turisti e cittadini sui propri servizi. Ad altra seduta è stata invece rinviata la questione relativa agli abbonamenti cumulativi ed al biglietto unico con il tram."

Amat replica a consigliere Figuccia

“L’Amat utilizzerà i centri di informazione turistica sparsi in tutta la città per incrementare le vendite dei titoli di viaggio e gli abbonamenti car e bike sharing, impiegando personale dell’azienda, così come era stato annunciato alcuni mesi fa in una conferenza stampa”.

Lo afferma Michele Cimino, amministratore unico di Amat, l’azienda palermitana di trasporto pubblico locale, che risponde alla nota del consigliere comunale Sabrina Figuccia sulla convenzione con il Comune di Palermo per la condivisione dei Cit.

“Non ci trovo nulla di scandaloso, come invece sostiene Figuccia, di utilizzare personale dell’azienda, quindi senza costi aggiuntivi, per un’operazione commerciale che di certo non peserà sulle casse dell’azienda. La nostra presenza nei Cit - conclude Cimino - e in quello di Mondello in particolare modo, dove ci sarà solo nostro personale, servirà a promuovere la nostra offerta di trasporto pubblico, ad avere inoltre un contatto costante con i cittadini, per ascoltare come migliorare il servizio, condividendo con loro il nostro impegno”.

