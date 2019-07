Palazzo della Regione Siciliana

Centro direzionale della Regione: via libera dall'Ars

Il nuovo centro direzionale della Regione dovrebbe sorgere prima delle elezioni del 2022 con una previsione di spesa pari a circa 300 milioni di euro.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 11/07/2019 - 15:09:15

Sono circa 20 milioni di euro che la Regione eroga annualmente per sostenere gli affitti per spazi e palazzi dove sono collocati 4.400 dipendenti dei diversi dipartimenti e uffici in tutta la città. Il solo edificio dell’assessorato regionale all’Economia, in via Notarbartolo, costa 1 milione e 600mila euro l’anno di affitto, cifra improponibile per un rilancio dell’economia e un risparmio delle casse regionali.

Per questo motivo la giunta di Nello Musumeci ha approvato il "Collegato" alla legge di stabilità che approva il progetto di riunire tutti gli assessorati e gli uffici regionali che hanno già sede a Palermo, con la costruzione di tre giganteschi palazzi che conterranno tutti i dipendenti regionali. Si tratterà del nuovo centro direzionale della Regione che, secondo il progetto, sarà costruito in via Ugo La Malfa, dove confluiranno anche i dipartimenti che dipendono dalla Presidenza della Regione, fatta eccezione per quelli che resteranno a Palazzo d’Orleans. L’obiettivo è risparmiare sugli affitti in cambio di 85 mila metri quadri di proprietà distribuiti su tre edifici da 20 e 30 piani.

Un modo non solo per risparmiare ma anche per velocizzare la burocrazia e rendere più efficiente un sistema attualmente complicato che sposta gli utenti da un ufficio all’altro della città. Il nuovo centro direzionale della Regione dovrebbe sorgere prima delle elezioni del 2022 con una previsione di spesa pari a circa 300 milioni di euro.

La costruzione in via Ugo La Malfa sorgerà dove oggi è ubicato l'ex Ems attualmente occupata, in piccola parte, dall’Assessorato Territorio e Ambiente ed in passato usato anche come centro di formazione. Qui saranno previsti un archivio cartaceo, un centro di alta formazione, un centro informatico, un auditorium da 1500 posti, scuole per i figli dei dipendenti, una chiesa e alcune attività commerciali. Si prevede anche l’allargamento di un ampio tratto di via Ugo La Malfa, il collegamento con il raccordo autostradale con un nuovo svincolo (parzialmente già costruito con la rotonda che collega alla via Cardillo e poi alla via Lanza di Scalea), ampi parcheggi anche per pullman e un capolinea di autobus.

Al centro di questi tre grandi palazzi, il progetto prevede anche il centro direzionale vero e proprio, ovvero una struttura dal design avveniristico con una piramide in vetro, alimentata da pannelli solari, quindi con un basso impatto ambientale ed energetico, pensata e progettata per essere la costruzione più moderna della Sicilia.

